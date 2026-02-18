"Это большая ложь": Сийярто резко высказался о роли Украины в защите Европы от РФ
Украина не защищает Европу от России, а вступление Украины в Европейский Союз может втянуть ЕС в войну.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.
Читайте также: Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу
"Мы считаем большой ложью утверждение украинских и европейских лидеров о том, что Украина защищает Европу. Это неправда", - заявил глава венгерского МИДа.
Он также отметил, что Россия не нападала ни на одну страну-члена Европейского Союза, а безопасность европейских государств, по его словам, обеспечивает НАТО, а не Украина.
В то же время Сийярто заявил, что украинцы "героически борются", однако, по его словам, война России против Украины "не является войной Венгрии", поэтому Будапешт выступает за мирное урегулирование путем переговоров и поддерживает каналы коммуникации с Россией.
Кроме того, он подчеркнул, что венгерские власти не допускают использования средств своих налогоплательщиков для помощи Украине.
Конфликт между Украиной и Венгрией
Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой стремления Украины присоединиться к Европейскому Союзу, заявив, что Будапешт якобы не планирует поддерживать вступление Киева в ЕС как минимум в течение ближайших ста лет.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что силы, которые пытаются ослабить или подорвать Евросоюз, действуют постоянно, в том числе и внутри самой Европы. Позицию главы государства поддержал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который публично раскритиковал заявления венгерского премьера.
Кроме того, Орбан ранее заявлял, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и Россией. Такая позиция прозвучала на фоне решений ЕС относительно дальнейшего финансирования поддержки Украины.
На днях же Зеленский во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Орбан думает о том, как отращивать свой живот, а не как наращивать армию.