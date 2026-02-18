Украина не защищает Европу от России, а вступление Украины в Европейский Союз может втянуть ЕС в войну.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN .

"Мы считаем большой ложью утверждение украинских и европейских лидеров о том, что Украина защищает Европу. Это неправда", - заявил глава венгерского МИДа.

Он также отметил, что Россия не нападала ни на одну страну-члена Европейского Союза, а безопасность европейских государств, по его словам, обеспечивает НАТО, а не Украина.

В то же время Сийярто заявил, что украинцы "героически борются", однако, по его словам, война России против Украины "не является войной Венгрии", поэтому Будапешт выступает за мирное урегулирование путем переговоров и поддерживает каналы коммуникации с Россией.

Кроме того, он подчеркнул, что венгерские власти не допускают использования средств своих налогоплательщиков для помощи Украине.