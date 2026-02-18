Угорщина зупинила постачання дизеля Україні: чи загрожує це кризою

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

Як пише видання, Сійярто доповідав на засіданні уряду в середу про ситуацію з постачанням нафти до Угорщини після того, як поставки через нафтопровід "Дружба" перестали надходити.

Він заявив, що постачання нафти досі не відновлене "за рішенням України" та назвав це "суто політичним рішенням".

"Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", - сказав Сійярто.

За словами угорського міністра, країна наразі має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі немає причин для занепокоєння.

Також Сійярто заявив, що угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть до Угорщини морським шляхом через Хорватію.

Чим це загрожує Україні

Відсутність поставок через Угорщину не має стати проблемою для України. Так вважають експерти паливного ринку.

Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко в коментарі РБК-Україна зазначив, що поставки пального звідти були не значними, і втрата таких обсягів не позначиться на внутрішньому ринку пального.

"Це буде не критично. Обсяги можна буде замістити з інших напрямків", - сказав експерт.

Він додав, що зараз період низького споживання дизпального, тому заміну буде зробити нескладно.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн також вважає що проблем з пальним не має виникнути.

"З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них вже декілька разів опинялись. Востаннє - восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим заміститись", - зазначив експерт.