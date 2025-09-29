ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Венгрия не откажется от российской нефти. Орбан назвал две причины

Венгрия, Понедельник 29 сентября 2025 22:14
UA EN RU
Венгрия не откажется от российской нефти. Орбан назвал две причины Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не откажется от газа и нефти РФ. По его словам, у страны есть две причины этого не делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью венгерского политика "Часу бойцов".

Он рассказал, что газ и нефть поступают в Венгрию из страны-агрессора, но если это прекратится, его стране придется искать энергоносители в другом месте.

"Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии", - заявил Орбан.

Кроме того, венгерский премьер рассказал и об экономическом аспекте. В частности, энергоносители из России дешевле альтернативных вариантов, а отказ он них автоматически приведет к необходимости повышать цены для населения.

"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости", - отметил он.

Политик подчеркнул, что Венгрия - суверенное государство и сама принимает решения, независимо от внешнего давления. Он добавил, что энергетические вопросы тесно связаны с безопасностью страны.

В частности, Орбан сообщил, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику страны, но и на ее обороноспособность.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что может призвать Венгрию отказаться от российской нефти.

Вскоре Трамп провел телефонный разговор с Орбаном, во время которого венгерский премьер сказал президенту США, что Венгрия не будет отказываться от дешевых энергоресурсов РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан
Новости
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен