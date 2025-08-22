ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Словакия и Венгрия пожаловались ЕС на удары по "Дружбе": что требуют

Пятница 22 августа 2025 12:28
UA EN RU
Словакия и Венгрия пожаловались ЕС на удары по "Дружбе": что требуют Фото: Словакия и Венгрия пожаловались ЕС на удары по "Дружбе" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто совместно призвали Европейскую комиссию гарантировать энергетическую безопасность стран-членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TA 3 и Sky News.

В частности, Бланар подчеркнул, что любая угроза поставкам нефти неприемлема, напомнив, что в прошлый раз поставки были прекращены после обстрела по нефтепроводу "Дружба", а затем восстановлены после ремонта.

"Ранее Еврокомиссия заявила, что готова защитить нашу критическую энергетическую инфраструктуру, которая включает нефтепроводы, поэтому мы считаем абсолютно необходимым, чтобы ЕС отстаивал интересы стран-членов и энергетическую безопасность своих граждан", - отметил Бланар.

Он также добавил, что любая угроза энергетической безопасности странам ЕС неприемлема.

По данным чиновников Словакии и Венгрии, поставки нефти через нефтепровод "Дружба" приостановлены минимум на пять дней.

Удары по "Дружбе"

Напомним, сегодня, 22 августа, Венгрия второй раз за неделю перестала получать российскую нефть. Это произошло после удара дронов по нефтепроводу "Дружба".

Также ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) сообщил, что дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", входящую в систему нефтепровода "Дружба".

Кроме того, на этой неделе украинские дроны атаковали станцию по перекачке нефти "Никольское" в Тамбовской области. Кроме того, дроны ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.

Тогда Сийярто заявил, что Венгрия осталась без российской нефти. Министр угрожал остановить продажу Украине электроэнергии. Однако прокачка нефти в Венгрию и Словакию была быстро восстановлена после ремонта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"