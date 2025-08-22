Словакия и Венгрия пожаловались ЕС на удары по "Дружбе": что требуют

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто совместно призвали Европейскую комиссию гарантировать энергетическую безопасность стран-членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TA 3 и Sky News .

В частности, Бланар подчеркнул, что любая угроза поставкам нефти неприемлема, напомнив, что в прошлый раз поставки были прекращены после обстрела по нефтепроводу "Дружба", а затем восстановлены после ремонта.

"Ранее Еврокомиссия заявила, что готова защитить нашу критическую энергетическую инфраструктуру, которая включает нефтепроводы, поэтому мы считаем абсолютно необходимым, чтобы ЕС отстаивал интересы стран-членов и энергетическую безопасность своих граждан", - отметил Бланар.

Он также добавил, что любая угроза энергетической безопасности странам ЕС неприемлема.

По данным чиновников Словакии и Венгрии, поставки нефти через нефтепровод "Дружба" приостановлены минимум на пять дней.