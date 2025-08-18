Транзит нефти остановлен. Силы обороны ударили по НПС "Никольское" в РФ

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ .

"Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

По данным украинской стороны, НПС "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск.

Последствия удара включают пожар на объекте и полную остановку перекачки нефти по трубопроводу "Дружба".

Пожары и взрывы на НПЗ в России

Силы обороны уже длительное время системно бьют по топливной инфраструктуре РФ.

4 августа вблизи нефтебазы в Азове (Ростовская область) вспыхнул масштабный пожар. Ранее украинские беспилотники поразили и другие российские объекты хранения горючего - в частности в Тамбовской области и Республике Адыгея.

В Ростовской области горел еще один нефтеобъект. По данным источника РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

В конце июня президент Владимир Зеленский заявлял, что беспилотники СБУ уже поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.