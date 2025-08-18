Транзит нефти остановлен. Силы обороны ударили по НПС "Никольское" в РФ
В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Последствия удара включают пожар на объекте и полную остановку перекачки нефти по трубопроводу "Дружба".
По данным украинской стороны, НПС "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск.
"Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
Пожары и взрывы на НПЗ в России
Силы обороны уже длительное время системно бьют по топливной инфраструктуре РФ.
4 августа вблизи нефтебазы в Азове (Ростовская область) вспыхнул масштабный пожар. Ранее украинские беспилотники поразили и другие российские объекты хранения горючего - в частности в Тамбовской области и Республике Адыгея.
В Ростовской области горел еще один нефтеобъект. По данным источника РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.
В конце июня президент Владимир Зеленский заявлял, что беспилотники СБУ уже поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.