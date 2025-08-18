ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Транзит нефти остановлен. Силы обороны ударили по НПС "Никольское" в РФ

Понедельник 18 августа 2025 17:07
UA EN RU
Транзит нефти остановлен. Силы обороны ударили по НПС "Никольское" в РФ Фото: НПС "Никольское" в РФ (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Последствия удара включают пожар на объекте и полную остановку перекачки нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным украинской стороны, НПС "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск.

"Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Пожары и взрывы на НПЗ в России

Силы обороны уже длительное время системно бьют по топливной инфраструктуре РФ.

4 августа вблизи нефтебазы в Азове (Ростовская область) вспыхнул масштабный пожар. Ранее украинские беспилотники поразили и другие российские объекты хранения горючего - в частности в Тамбовской области и Республике Адыгея.

В Ростовской области горел еще один нефтеобъект. По данным источника РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

В конце июня президент Владимир Зеленский заявлял, что беспилотники СБУ уже поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация ВСУ
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия