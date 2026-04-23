Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе"
Венгрия и Словакия сегодня, 23 апреля, получили первые партии российской сырой нефти по отремонтированному нефтепроводу "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу венгерской нефтегазовой компании MOL Group.
Компания отметила, что сегодня получила первые партии сырой нефти на насосных станциях Фенешлитке и Будковце.
"Таким образом, поставки сырой нефти по трубопроводной системе "Дружба" в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва", - говорится в сообщении.
Ремонт "Дружбы"
Напомним, в январе российский беспилотник повредил участок нефтепровода на западе Украины, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.
В Будапеште и Братиславе обвинили Киев в затягивании ремонта, однако украинская сторона эти заявления отрицала.
Из-за этого Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против России.
Разблокирование кредита и санкций возможно только после возобновления поставок нефти.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поврежденный в результате российского обстрела участок трубопровода отремонтирован и готов к работе.
Вчера АО "Укртранснафта" подтвердила завершение ремонтных работ на украинском участке "Дружбы" и отмену форс-мажора.
Компания заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.
Позже стало известно, что Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".
Также вчера вечером Венгрия заявила, что транзит нефти по "Дружбе" возобновили после длительного перерыва, первые объемы могут поступить уже в ближайшее время. А этой ночью поставки возобновились и в Словакию.
Добавим, что сегодня Евросоюз разблокировал для Украины кредитный пакет на 90 млрд евро и новый пакет санкций против РФ.