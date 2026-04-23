Угорщина та Словаччина отримали перші партії нафти по "Дружбі"
Угорщина та Словаччина сьогодні, 23 квітня, отримали перші партії російської сирої нафти по відремонтованому нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу угорської нафтогазової компанії MOL Group.
Компанія зазначила, що сьогодні отримала перші партії сирої нафти на насосних станціях Фєнєшлітке та Будковце.
"Таким чином, поставки сирої нафти трубопровідною системою "Дружба" до Угорщини та Словаччини відновилися після майже тримісячної перерви", - йдеться в повідомленні.
Ремонт "Дружби"
Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив ділянку нафтопроводу на заході України, через що постачання нафти до Угорщини та Словаччини було призупинене.
У Будапешті та Братиславі звинуватили Київ у затягуванні ремонту, однак українська сторона ці заяви заперечувала.
Через це Угорщина та Словаччина заблокували кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти Росії.
Розблокування кредиту та санкцій можливе лише після відновлення постачання нафти.
21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку трубопроводу відремонтовано, і він готовий до роботи.
Вчора АТ "Укртранснафта" підтвердила завершення ремонтних робіт на українській ділянці "Дружби" та скасування форс-мажору.
Компанія заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.
Пізніше стало відомо, що Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба".
Також вчора ввечері Угорщина заявила, що транзит нафти "Дружбою" відновили після тривалої перерви, перші обсяги можуть надійти вже найближчим часом. А цієї ночі постачання відновилися й до Словаччини.
Додамо, що сьогодні Євросоюз розблокував для України кредитний пакет на 90 млрд євро та новий пакет санкцій проти РФ.