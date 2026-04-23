ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и пост президента Европейского совета Антонио Коста в Х .

Что это за деньги и на что пойдут

Речь идет о 90 миллиардах евро на два года. По словам Зеленского, средства направят на:

производство оружия внутри страны;

закупку оружия у партнеров - того, которое Украина еще не производит самостоятельно;

подготовку энергетики и критической инфраструктуры к следующей зиме;

выплату социальных обязательств перед гражданами.

"Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом", - заявил президент.

Президент Владимир Зеленский назвал ожидаемую дату первых выплат

Президент Евросовета: обещано - выполнено

Подтвердил решение и президент Европейского совета Антонио Коста. По его словам, стратегия ЕС в отношении Украины держится на двух направлениях - укреплении самой Украины и усилении давления на Россию.

"Обещано, выполнено, внедрено", - написал он.

Коста отметил, что сегодня продвинулись сразу в обоих вопросах: разблокировали кредит на 90 миллиардов евро, который обеспечит финансовую и военную поддержку на 2026-2027 годы, а также приняли 20-й пакет санкций против России, чтобы уменьшить ее возможности вести войну.

"Европа твердая, единая и непоколебимая в своей поддержке Украины", - добавил он.

Первый транш может поступить уже в мае-июне. Зеленский отметил, что Украина делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

"Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать как можно быстрее, чтобы мы до конца мая, начала июня получили деньги", - сказал