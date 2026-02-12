"Двойные стандарты": Сибига упрекнул Венгрию за молчание после удара РФ по "Дружбе"
Проблемы с транзитом российской нефти в Венгрию вызваны именно ударами России по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", на которые Будапешт публично не реагирует.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.
"Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба". Мы можем лишь посоветовать им обратиться с этими фотографиями к своим "друзьям" в Москве", - написал Сибига.
Он отметил, что инфраструктура трубопровода "Дружба" горит именно после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти.
"Кстати, Венгрия не выразила России никакого протеста по этому поводу. Они даже не могли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, Москва перестала быть надежным поставщиком нефти именно с момента начала агрессии против Украины.
"И эта агрессия является причиной всех проблем. К сожалению, лет такой реальности не хватило правительству Виктора Орбана (премьера Венгрии - ред.), чтобы осознать это и диверсифицировать поставки. Мы предлагаем им открыть глаза", - добавил Сибига.
Зависимость Венгрии от нефти из РФ и удары по "Дружбе"
Напомним, Венгрия с начала полномасштабной войны России против Украины отказывается искать альтернативу российскому газу и нефти и продолжает активную торговлю со страной-агрессором.
В конце сентября глава венгерского правительства уверял, что его страна не откажется от российской нефти, поскольку любой другой источник поставок якобы является менее надежным.
В прошлом году министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто пожаловались Европейской комиссии на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба". Ведь через нее транспортируют российскую нефть в Венгрию и Словакию.
Первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа 2025 года. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".
Кроме того, дроны ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.
Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал остановить продажу Украине электроэнергии.