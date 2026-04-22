"Дружба" готова перекачивать нефть в Венгрию и Словакию, - "Укртранснафта"

"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по отремонтированному нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании MOL.

"АО "Укртранснафта", ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", - говорится в сообщении MOL.

Также отмечается, что 22 апреля прекращено действие форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года.

"Согласно сообщению, АО "Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию", - добавили в компании.

Восстановление работы "Дружбы"

Восстановление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи. Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.