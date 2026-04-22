"Дружба" готова перекачивать нефть в Венгрию и Словакию, - "Укртранснафта"
"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по отремонтированному нефтепроводу "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании MOL.
"АО "Укртранснафта", ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", - говорится в сообщении MOL.
Также отмечается, что 22 апреля прекращено действие форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года.
"Согласно сообщению, АО "Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию", - добавили в компании.
Восстановление работы "Дружбы"
Восстановление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи. Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.
Напоминаем, что Венгрия и Словакия пересмотрели свою позицию и выразили готовность поддержать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, а также согласиться с новым пакетом санкций против России, включая соответствующие инициативы Евросоюза.
При этом Россия якобы намерена с 1 мая приостановить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба", при этом обновленные экспортные графики уже направлены сторонам.