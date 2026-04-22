ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Дружба" готова перекачивать нефть в Венгрию и Словакию, - "Укртранснафта"

10:38 22.04.2026 Ср
2 мин
Нефтепровод "Дружба" может заработать уже в ближайшее время
aimg Константин Широкун
"Дружба" готова перекачивать нефть в Венгрию и Словакию (Getty Images)

"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по отремонтированному нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании MOL.

"АО "Укртранснафта", ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", - говорится в сообщении MOL.

Также отмечается, что 22 апреля прекращено действие форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года.

"Согласно сообщению, АО "Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию", - добавили в компании.

Восстановление работы "Дружбы"

Восстановление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи. Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.

Напоминаем, что Венгрия и Словакия пересмотрели свою позицию и выразили готовность поддержать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, а также согласиться с новым пакетом санкций против России, включая соответствующие инициативы Евросоюза.

При этом Россия якобы намерена с 1 мая приостановить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба", при этом обновленные экспортные графики уже направлены сторонам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Венгрия Дружба Укртранснафта
Новости
Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
