Венгрия заявила о возобновлении поставок нефти через "Дружбу"

19:49 22.04.2026 Ср
Когда именно первая нефть поступит в Венгрию после восстановления транзита?
aimg Мария Науменко
Венгрия заявила о возобновлении поставок нефти через "Дружба" Фото: нефтепровод "Дружба" (wikipedia.org)

Транзит нефти в Венгрию возобновили после длительного перерыва, первые объемы могут поступить уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра по делам ЕС Венгрии Яноша Боки в Facebook.

Читайте также: Фицо сам себе надумал повторную остановку "Дружбы" после кредита Украине

"Нам удалось добиться возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", - отметил министр.

По его словам, транзит нефти с территории Беларуси в сторону Украины возобновили в среду, 22 апреля, около 11:35. Ожидается, что сырье может поступить в Венгрию "уже сегодня, но не позднее завтрашнего утра".

"С точки зрения энергоснабжения Венгрии жизненно важно, чтобы нефтепровод "Дружба" работал, и наша страна могла действительно воспользоваться законными, дешевыми и надежными возможностями закупки", - подчеркнул Бока.

Также венгерский министр заявил, что Будапешт стремится диверсифицировать источники поставок, но не сокращать существующие маршруты.

"Диверсификация означает большую безопасность для семей и субъектов хозяйственной деятельности, и только она способна удерживать закупочные цены на таком уровне, который вообще делает возможной конкурентоспособность венгерской экономики и защиту потребителей", - пояснил он.

В то же время Бока раскритиковал действия Украины, заявив, что ограничения поставок носили политический характер. По его словам, позиция Венгрии вызвала напряжение внутри ЕС, однако в Будапеште считают свои действия оправданными.

"Энергетическую безопасность Венгрии и доступные цены на энергоносители нельзя было обеспечить другими средствами", - добавил он.

Конфликт из-за "Дружбы"

Напомним, в январе российский беспилотник повредил участок нефтепровода на западе Украины, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.

В Будапеште и Братиславе обвинили Киев в затягивании ремонта, однако украинская сторона эти заявления отрицала.

На фоне этого Венгрия заблокировала выделение помощи Украинесо стороны ЕС.

Сейчас процесс разблокирования продолжается: послы стран Евросоюза уже предварительно согласовали кредит на 90 млрд евро и параметры нового пакета санкций. Окончательное решение ожидается 23 апреля.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
