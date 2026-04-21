"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский

Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским обстрелом. Теперь нефтепровод может возобновить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может восстановить функционирование", - подчеркнул он.

Президент отметил, что сейчас никто не может гарантировать, что россияне снова не нанесут удар по инфраструктуре нефтепровода. Глава государства подчеркнул, что украинские специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования.

"Мы связываем с этим разблокирование европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом", - добавил Зеленский.

"Дружба" и кредит от ЕС

Напомним, в конце 2025 года лидеры европейских стран согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Но после повреждения Россией трубопровода "Дружба", Венгрия заблокировала кредит.

Премьер Виктор Орбан заявил, что разблокирует заем только после восстановления нефтеснабжения.

Отметим, победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.