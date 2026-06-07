Зеленский раскрыл детали встречи с российским олигархом Абрамовичем

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слухи о встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем в Киеве. Олигарх пытался выступить непубличным посредником в переговорах с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины изданию Sky News.

Тайная миссия и послание от Путина

По словам президента, российский миллиардер, который находится под жесткими санкциями из-за связей с Кремлем, лично приезжал в Киев. Абрамович заверил, что имеет мандат на передачу информации между лидерами двух государств.

"Он приехал в Киев и сказал: "Я принес послание непосредственно вам, я хочу взять сообщение от вас и передать их Владимиру Путину". Но он подчеркнул, что это нужно сделать тихо, без какой-либо огласки", - рассказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что для Украины формат не имел значения, поэтому он согласился выслушать бизнесмена.

Главной целью визита Абрамовича было желание понять, на какие шаги готова пойти Украина в вопросе мирного урегулирования.

Красные линии Украины на переговорах

Несмотря на попытки олигарха выступить посредником, Владимир Зеленский четко очертил позицию Украины относительно территориальной целостности и заверил, что никаких уступок по Донбассу не будет.

"Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не пойдем. Мы не дадим вам победы таким образом", - подчеркнул президент.

На вопрос, считает ли он Абрамовича полноценным посредником, глава государства ответил, что олигарх лишь взял на себя обязательства передать ответ в Кремль.