ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии

13:20 22.04.2026 Ср
1 мин
Сегодня Укртранснафта сообщила о завершении ремонта на украинском участке нефтепровода
aimg Ирина Глухова
Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии Фото: министр экономики Словакии Дениса Сакова (Getty Images)

Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба", а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть возобновлены уже 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову в Facebook.

Читайте также: "Дружба" готова перекачивать нефть в Венгрию и Словакию, - "Укртранснафта"

"По информации "Укртранснафты", сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне из Беларуси", - написала она.

Ожидается, что перекачка и поставки в Словакию возобновится завтра утром, 23 апреля.

Возобновление работы "Дружбы"

Возобновление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи.

Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТА Дружба
Новости
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию