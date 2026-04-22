Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии

Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба", а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть возобновлены уже 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову в Facebook .

"По информации "Укртранснафты", сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне из Беларуси", - написала она.

Ожидается, что перекачка и поставки в Словакию возобновится завтра утром, 23 апреля.