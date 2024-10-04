Атаковали дроны СБУ. На нефтебазе в Воронежской области было 20 резервуаров с топливом

Как стало известно, сегодня ночью дроны СБУ вместе с Силами обороны отработали по нефтебазе "Аннанефтепродукт". Этот объект расположен возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ.

Источник рассказал, что на территории нефтебазы размещалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами. В районе базы активно, но безуспешно, работала вражеская ПВО.

При этом местные паблики пишут о пяти мощных прилетах дронов, после которых начался сильный пожар.

"Помимо активной работы по российским аэродромам, складам с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон "бавовны" в самом разгаре", - добавил источник.

Что известно о ночной атаке дронов на нефтебазы в РФ

Напомним, что в ночь на 4 октября 2024 года в России пылало сразу на двух нефтебазах - в Воронежской области и Пермском крае. В частности, в последнем площадь возгорания на нефтебазе составила 10 тысяч кв. м.

При этом в Воронежской области местный губернатор Александр Гусев сообщил, что на нефтебазе пожар начался якобы "на пустом резервуаре после атаки БПЛА".

Добавим, утром Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ночью действительно был нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов в Воронежской области РФ. Подтверждено попадание по меньшей мере в один из вертикальных резервуаров, там произошло возгорание.