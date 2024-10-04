Руководительницу Хмельницкой МСЭК и ее сына уличили в незаконном обогащении на 6 млн долларов

Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на масштабном незаконном обогащении. Во время обысков у чиновников нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Татьяне Васильевне Крупе.

Она является членом депутатской фракции Хмельницкого областного совета от партии "СН", входит в депутатские группы "Медицина Хмельницкой области" и является членом постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта.

Кроме того, Татьяна Крупа занимает должность главного врача КУО "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" и имеет звание Заслуженного врача Украины.

В частности, сын подозреваемой занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытались избежать призыва в армию.

В рабочем кабинете руководительницы МСЭК обнаружили 100 тысяч долларов и поддельные медицинские документы с фиктивными диагнозами для "уклонистов". В их доме было найдено еще более 5 млн долларов, 300 тысяч евро и 5 млн гривен, а также драгоценности и брендовые украшения. Часть денег чиновница пыталась выбросить через окно во время обыска.

Также правоохранители выяснили, что семья владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн гривен, гостинично-ресторанным комплексом и недвижимостью за рубежом - в Австрии, Испании и Турции. Кроме того, на зарубежных счетах семья держит около 2,3 млн долларов.

Ни одно из этих состояний не было внесено в декларации, как того требует закон. Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие возможные участники схемы.

Чиновников могут обвинить в мошенничестве, легализации имущества, добытого преступным путем, представлении недостоверных данных в декларациях и незаконном обогащении. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: Руководитель Хмельницкой МСЭК и ее сын разоблачили на незаконном обогащении на 6 млн долларов (dbr.gov.ua)