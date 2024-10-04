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В Пермском крае произошел мощный пожар на нефтебазе площадью 10 тысяч "квадратов"

Пятница 04 октября 2024 07:03
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В Пермском крае произошел мощный пожар на нефтебазе площадью 10 тысяч "квадратов" Фото: пожар на нефтебазе в Пермском крае РФ 4 октября (t.me/mchs_official)
Автор: Владимир Костырин

В Пермском крае (РФ) в эту ночь, 4 октября, произошел пожар на базе для хранения нефтепродуктов. Площадь возгорания охватила 10 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

Огненное ЧС в Пермском крае, входящего в состав Приволжского федерального округа, произошло в промышленной зоне села Осенцы, расположенном недалеко от Перми.

В российском министерстве рассказали, что для борьбы с пожаром было привлечено более 60 пожарных и почти два десятка единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате мощного пожара на нефтебазе нет.

При этом причина возгорания пока неизвестна, заявляют в российском МЧС.

Также чрезвычайники утверждают, что пожар на базе хранения нефтепродуктов уже был локализован.

В интернете были обнародованы кадры сильного пожара под Пермью.

Напомним, ранее этой зимой в Пермском крае из-за взрыва на газопроводе вспыхнул большой пожар. В результате происшествия тогда были и пострадавшие.

А перед этим, в октябре прошлого года, в Пермском крае произошел взрыв на военно-промышленном заводе "Урал", принадлежащем "Ростеху".

Добавим, в эту ночь также сообщалось о пожаре на нефтебазе в РФ, но - в Воронежской области. В отличие от нынешнего огненного инцидента в Пермской области там причиной возгорания стала атака беспилотников.

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