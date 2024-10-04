ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Энергодаре взорвался автомобиль "начальника охраны" Запорожской АЭС (видео)

Энергодар, Пятница 04 октября 2024 10:49
UA EN RU
В Энергодаре взорвался автомобиль "начальника охраны" Запорожской АЭС (видео) Фото: в Энергодаре взорвался автомобиль "начальника охраны" Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

4 октября во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль. В нем был коллаборант, "начальник охраны" Запорожской АЭС Андрей Короткий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР, росМИ.

"4 октября, около 7:00, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник - "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий", - говорится в сообщении.

Позже РосСМИ сообщили, что Короткий скончался от полученных ранений.

Что известно о Коротком

Короткий - коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

По данным ГУР, после захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции по их персональным данным, указав на граждан с проукраинской позицией.

"Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских временно оккупированного Энергодара. Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов", - добавили в разведке.

Взрыв авто в Бердянске

2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Предварительно стало известно, что в Бердянске взорвался автомобиль.

Позже украинские разведчики сообщили, что в Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко. Именно он находился во взорванном автомобиле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Энергодар Война в Украине
NEWS
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России