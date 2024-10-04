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Парламентский комитет поддержал повышение налогов с украинцев

Украина, Пятница 04 октября 2024 13:43
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Парламентский комитет поддержал повышение налогов с украинцев Фото: Рада одобрит увеличение налогов в Украине с 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов. Часть норм вступит в силу с 1 октября задним числом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, в проекте №11416-д оставили увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, введение военного сбора для ФЛП и увеличение налога на прибыль банков до 50%.

"Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октябре. Но часть норм вступит задним числом, с 1 октября", - сообщил депутат.

Он также написал, что в проекте есть увеличение минимального налогового обязательства для земель, освобождение кэшбека от налогообложения и увеличение ренты на добычу щенок.

Повышение налогов

Напомним, Верховная Рада 17 сентября одобрила проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении.

Проект предполагает

  • Повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен в 2024 году и 107,7 млрд гривен в 2025 году.
  • Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд гривен в 2024 году и 7,8 млрд гривен в 2025 году.
  • Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы. Это даст в 2025 году 6,8 млрд. гривен.
  • Установка ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн. гривен в 2025 году.
  • Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим. Это даст 1 млрд гривен в 2024 году и 4,3 млрд гривен в 2025 году.
  • Установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%. Это даст 27 млрд гривен в 2024 году.
  • Изменение налогового периода с квартального на месячный для предоставления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (необходимо для экономического бронирования).
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