Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Воронежской области

Сегодня ночью украинские Силы обороны нанесли удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт" вблизи населенного пункта Анна в Воронежской области России.

Операцию осуществила Служба безопасности Украины в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны. Сейчас уточняются результаты поражения.

Над объектом работали системы российской ПВО, однако зафиксировано попадание в один из вертикальных резервуаров, что привело к пожару.

Атаки в РФ

В ночь на 4 октября в Пермском крае России произошел большой пожар на базе хранения нефтепродуктов, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в российском Новосибирске произошел пожар в здании областного управления ФСБ. Неизвестные забросили емкость с легковоспламеняющейся смесью через выбитое окно, что привело к возгоранию.

Ранее, в ночь на 29 сентября, в нескольких регионах России тоже было неспокойно. В Краснодарском крае раздались взрывы, а вблизи военного аэродрома в Ейске вспыхнул пожар. По информации местных источников, на объекте могли хранить ракеты "Кинжал".

В тот же день взрывы произошли в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской, Воронежской и Саратовской областях.

В Волгоградской области, возможно, была атакована еще одна военная база. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, там хранили иранские баллистические ракеты.

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