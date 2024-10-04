Украина получит от Франции 12 установок Caesar

Украина получит от франко-немецкой оборонной группы KNDS 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Соответствующий контракт был заключен накануне.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

На полях промышленного форума в Киеве группа KNDS заключила контракт на поставку Украине 12 артиллерийских установок Caesar. Финансирование поставок осуществляется за счет средств Украины.

По словам министра, соглашение является частью усилий по наращиванию производственных мощностей оборонной промышленности, направленных на поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Caesar

Caesar - это современная самоходная артиллерийская установка, сочетающая в себе мобильность, точность и огневую мощь. Она способна быстро развернуться, произвести залп и покинуть позицию, избегая ответного огня.

Caesar используется многими армиями мира благодаря своей универсальности. Ее можно применять в различных условиях, от пустынь до горных районов. Установка оснащена автоматизированной системой управления огнем, что позволяет значительно повысить эффективность стрельбы.

Caesar играет важную роль в современных вооруженных конфликтах, обеспечивая артиллерийскую поддержку сухопутных войск.