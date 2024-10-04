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В Румынии снова нашли обломки российского дрона

Румыния, Пятница 04 октября 2024 20:57
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В Румынии снова нашли обломки российского дрона Фото: дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На территории Румынии в пятницу, 4 октября, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника, который россияне запустили в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как отметили в ведомстве, фрагменты дрона обнаружили в районе Литцовского канала, примерно в километре от Георгиевского устья, расположенного в дельте Дуная.

"Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты беспилотника российского происхождения, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что беспилотник обнаружили во внегородской зоне, и никаких элементов инфраструктуры он не поразил.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые неоправданны и серьезно противоречат международному праву", - добавили в румынском Минобороны.

Не первый случай

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.

К примеру, после атаки РФ по Украине 31 июля в Румынии были обнаружены новые фрагменты дрона в районе Чаталкиой уезда Тулча.

Также 20 августа фрагменты российских дронов снова были найдены на территории Румынии.

Такие же находки были обнаружены еще несколько раз в сентябре.

Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

А 27 сентября в Румынии объявляли тревогу для жителей северной части уезда Тулча. Причиной стало выявление группы российских беспилотников, направлявшихся к украинским целям на границе с Румынией.

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