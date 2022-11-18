Удар по энергетике, "Рамштайн"-7 и падение ракеты в Польше: главное за неделю

Массированные удары по энергосистеме

15 ноября российские войска совершили самый масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Было выпущено 96 ракет и более 10 ударных дронов.

Силам ПВО удалось уничтожить 77 крылатых ракет, 10 Shahed-136, один БПЛА "Орион" и БПЛА "Орлан-10". В результате атаки погибло 3 человека. По всей стране начались аварийные отключений, почти 10 млн потребителей временно остались без света.

Утром 17 ноября оккупанты снова обстреляли критическую инфраструктуру. Под ударом оказались объекты энергосистемы, газодобычи, предприятие "Южмаш". В Днепре в результате атаки было травмировано более 10 человек, пострадали люди в Одессе, Харьковской области.

Саммит G20

На Бали в Индонезии 15-16 ноября прошел саммит лидеров "Большой двадцатки". Владимир Зеленский выступил перед участниками форума онлайн и назвал условия прекращения войны: вывод войск РФ за границы Украины 1991 года, выплата компенсаций за нанесенный ущерб и еще ряд пунктов "формулы мира".

По итогам саммита лидеры G20 приняли декларацию, в которой осудили вторжение РФ в Украину. В коммюнике сказано, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

Рекордные отключения света

Ракетные атаки РФ привели к беспрецедентным разрушениям объектов энергосистемы. В "Укрэнерго" сообщили о введении аварийных и экстренных отключений света по всей стране на время ликвидации последствий.

Так, из-за сложной ситуации в Киевской области в ДТЭК предупредили, что в отдельных районах свет могут включать только на 2-3 часа в сутки. 17 ноября в столице были рекордные отключения электричества за все время - систему ограничили почти на 523 МВт.

Резолюция ООН по репарациям Украине

14 ноября Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине, нанесенного в результате агрессии России.

Данное решение поддержало 94 страны, воздержалось - 74, а против высказались 13 государств (Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Россия, Сирия и Зимбабве).

Президент Украины назвал принятие декларации ООН дипломатической победой, которая дает "зеленый свет" для создания механизма по выплате репараций со стороны РФ.

Падение ракеты в Польше

Во время ракетной атаки РФ 15 ноября в польском селе Пшеводув рядом с украинской границей упала ракета, в результате чего погибли два человека. Польша повысила боеготовность некоторых воинских частей. Президент созвал заседание Совбеза, провел переговоры с западными лидерами и президентом Украины.

Сразу после инцидента обсуждалась возможность активации 5 или 4 статьи НАТО из-за информации, что упавшая ракета могла быть российской. Но предварительные данные Вашингтона и Варшавы, говорили о том, что инцидент связан с ракетой С-300 украинской ПВО.

При этом Владимир Зеленский считает, что в Польше упала ракета РФ, но на 100% не может этого подтвердить, поэтому необходимо дождаться выводов специалистов. Эксперты, в том числе и украинские, уже проводят расследование. Независимо от его итогов, в США, ЕС, Великобритании возлагают на РФ ответственность за эту ситуацию.

Зерновое соглашение продлили на 4 месяца

В Стамбуле 17 ноября было принято решение продлить еще на 120 дней срок действия зерновой сделки, который должен был истечь 19 ноября.

Турция и ООН остаются гарантами выполнения условий соглашения по безопасной транспортировке продовольствия по Черному морю на мировой рынок.

При этом Украина ранее официально обратилась к партнерам по инициативе с предложением продлить соглашение минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.

"Рамштайн"-7

В Пентагоне прошла 7-я по счету встреча в формате "Рамштайн". Главной темой переговоров была защита украинского неба.

По итогам заседания стало известно, что Украина получит две ракетные установки HAWK от Испании, установки РСЗО от Германии, 500 млн долларов от Канады на вооружение и зимнее снаряжение, пакет помощи от Швеции на 270 млн долларов, который включает ПВО и боеприпасы, системы ПВО от Польши, 155-мм боеприпасы для артиллерии от Греции.

Приговор по делу МН17

Окружной суд Гааги 17 ноября вынес приговор по делу о сбитом самолете рейса MH17 Малайзийских авиалиний. Крушение произошло на Донбассе во время активных боев в 2014 году.

Суд постановил, что авиалайнер был умышленно сбит ракетой из российского ЗРК "Бук" в районе поселка Первомайское на неподконтрольной Украине территории.

Суд признал виновными Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко в гибели 298 человек, которые находились на борту самолета. Их приговорили к пожизненному заключению.

Продление военного положения и мобилизации

Военное положение и мобилизация в Украине продлены на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Верховная рада одобрила соответствующие указы президента Владимира Зеленского.

Законопроект о военном положении поддержали 294 депутата, о мобилизации - 297.

Зеленский в Херсоне

14 ноября президент Украины посетил освобожденный от российских войск Херсон, где принял участие в официальной церемонии поднятия государственного флага на центральной площади и провел пресс-конференцию.

Отметим, спустя неделю после деоккупации в Херсон 18 ноября отправился первый поезд "Укрзализныци", в городе уже работают Приватбанк и Ощадбанк, открылись "Укрпочта" и "Новая почта".