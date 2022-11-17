Сто месяцев до истины. Главные моменты и реакции на приговор по делу MH17

Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о катастрофе малазийского Boeing на Донбассе летом 2014 года. Трех из четырех обвиняемых признали виновными в гибели 298 человек и приговорили к пожизненному заключению.

Кого признали виновными

В деле о катастрофе MH17 были четыре фигуранта, которые занимали разные должности в так называемой "Донецкой народной республике" на момент трагедии:

Игорь Гиркин (гражданин России) - "министр обороны"

(гражданин России) - "министр обороны" Сергей Дубинский (гражданин России) - главарь военной разведки

(гражданин России) - главарь военной разведки Олег Пулатов (гражданин России) - заместитель главаря военной разведки

(гражданин России) - заместитель главаря военной разведки Леонид Харченко (гражданин Укарины) - командир разведки

Судебный процесс проходил заочно, обвинения предъявлялись по двум пунктам: поражение самолета, которое привело к гибели всех находившихся на борту (ст. 168 УК Нидерландов) и убийство 298 человек на борту самолета (ст. 289 УК Нидерландов).

Окружной суд в Гааге пришел к выводу, что Гиркин был функциональным исполнителем, поскольку командовал боевиками на Донбассе, которые сбивали украинские военные самолеты и вертолеты. Несмотря на то, что он непосредственно мог не знать о применении зенитно-ракетного комплекса "Бук" 17 июля 2014 года, сам ЗРК поставлялся с его ведома.

Дубинский непосредственно организовал переброску "Бука" из Российской Федерации, координировал его доставку в район запуска ракеты, а также давал распоряжения экипажу. По мнению суда, его причастность к катастрофе законно доказана.

Как и в отношении Харченко. Он выполнил указание перевезти "Бук" в район поселка Первомайское, вывел его на точку запуска ракета, после чего обеспечил перевозку обратно на территорию России.

Таким образом, вина Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко была доказана. Нидерландский суд приговорил их к пожизненному заключению.

Что касается четвертого фигуранта, Олега Пулатова, которого представляли адвокаты, то в отношении него вынесен оправдательный вердикт. Несмотря на то, что он командовал войсками в данном районе, суд не смог с уверенностью установить, что Пулатов был вовлечен в использовании "Бука".

"На него не накладывается уголовная ответственность, как на других обвиняемых. Пулатов объявляется невиновным по обоим пунктам обвинения. Требование прокуратуры поместить его в тюрьму - отклоняется", - отметил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Отдельно судья подчеркнул, что обвиняемые могли избежать суровых приговоров, если бы Российская Федерация признала их участниками своих вооруженных формирований. Но в течение 8 лет этого не случилось, и согласно международному законодательству они не считаются комбатантами.

Что установил нидерландский суд

Обоснованно доказано то, что самолет "Малазийских авиалиний" потерпел крушение в результате поражения ракетой "Бук" в районе поселка Первомайское (возле Снежного, Донецкая область). На момент трагедии он находился под контролем боевиков "ДНР".

Это подтверждает целый массив собранных доказательств - от фото инверсионного следа ракеты, до спутниковых снимков, перехватов и независимых экспертиз. Интересно, что скандальные отчеты российского концерна "Алмаз-Антей" были прямо названы сфальсифицированными. Его представители пытались доказать, что ракета была запущена якобы из подконтрольного Украине района в поселке Зарощенское.

По словам Стейнхейса, эту версию исключили на основании убедительных фактов.

"Для этого ракета должна была в полете развернуться на 180 градусов, что невозможно, учитывая ее характеристики", - добавил он.

Отдельное внимание уделили трактовке характера боевых действий на Донбассе весной-летом 2014 года. В частности, являлись ли они на тот момент международным конфликтом или противостоянием украинских сил с сепаратистами. В итоге суд пришел к выводу, что как минимум с середины мая 2014 года уже были признаки именно международного вооруженного конфликта.

Кроме того, установлено, что Москва осуществляла общий контроль над так называемой "Донецкой народной республикой" с апреля 2014 года, поскольку главари сепаратистов согласовывали многие вопросы напрямую с Кремлем. В том числе поставки военной техники и вооружений.

Тем не менее на оглашении приговора не прозвучало конкретных обвинений в адрес Российской Федерации. Как и данных о принадлежности "Бука" определенной воинской части. Судья использовал общие формулировки, например, то, что он был переброшен на Донбасс из России, а после катастрофы - обратно.

Компенсации семьям

Прокуратура пыталась добиться компенсаций в размере около 50 000 евро за каждого погибшего в крушении MH17. Оснований для сокращения выплат не нашли, и суд постановил, что виновные должны выплатить их полном объеме.

Таким образом, Гиркин, Дубинский и Харченко должны компенсировать семьям погибших более 16 млн евро.

Отметим, в результате катастрофы погибли 298 пассажиров и членов экипажа. На борту находились граждане десятка государств, большая часть - из Нидерландов.

Как реагируют в Украине

Президент Владимир Зеленский назвал приговор Окружного суда в Гааге важным решением.

"Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства - и тогдашние, и нынешние - будет неизбежным", - написал он в своем Twitter.

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, приговор является сигналом России о том, что ложь не избавит от правосудия. Он также заявил, что все преступники в российской иерархии должны быть привлечены к ответственности. В заявлении украинского МИД отдельно подчеркивается необходимость ответственности Российской Федерации как государства.

А министр обороны Алексей Резников уверен, что только победа над Россией в нынешней войне позволит выполнить решение суда.

"Виновные приговорены к пожизненному заключению и обязаны выплатить компенсацию. Но ни государство-террорист, ни его военные преступники не готовятся каяться и отбывать наказание. Напротив, они совершают новые преступления - убийства, пытки и катастрофы", - отметил он.

Служба безопасности Украины подчеркнула, что решение суда вынесено на основе обширной доказательной базы. В общей сложности Объединенная следственная группа (JIT):

проанализировала более 5,5 млрд страниц в интернете (фото, видео, публикации в социальных сетях и СМИ, блоги, форумы);

изучила более 1,5 млн телефонных звонков в районе запуска ракеты и вдоль ее маршрута;

допросила более 260 свидетелей;

провела более 3 000 экспертных исследований;

провела в Павлограде (Днепропетровская область) следственный эксперимент по подрыву ракеты "Бук", результаты которого стали решающими для экспертных выводов.

Но самое главное - в СБУ считают, что сегодняшний приговор стал только началом, и в будущем ожидается привлечение к ответственности других причастных лиц.

Предсказуемая реакция России

По состоянию на сейчас с официальным комментарием выступил только российский МИД. Из него следует, что Москва расценивает приговор как "политический заказ" против России, а Окружной суд в Гааге якобы подогнал доказательную базу под обвинительный приговор.

"При вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны - СБУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД ставит под сомнение доказательства о месте запуска ракеты, в очередной раз продвигая абсурдную версию о якобы украинском "Буке" и защищая сфабрикованные материалы концерна "Алмаз-Антей".

Что касается перспектив Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, то Москва вряд ли выдаст их Нидерландам. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечает, что российская конституция прямо запрещает выдачу своих граждан иностранным государствам. В отношении Леонида Харченко комментариев пока нет, поскольку он является гражданином Украины.