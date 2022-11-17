ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зерновую сделку продлили на четыре месяца

Новина українською →
Украина, Четверг 17 ноября 2022 09:20
Зерновую сделку продлили на четыре месяца Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Курбакова в Facebook.

""Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней", - написал он.

По его словам, гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Кубраков напомнил, что с 1 августа, начала работы зерновой инициативы, и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

"Это значительный объем, но недостаточный. Мировой рынок не имеет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира", - добавил он.

Министр сообщил, что Украина официально обратилась к партнерам по инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.

Кроме того, Украина внесла предложения по решению имеющихся проблем для эффективной работы совместного координационного центра, добавил Кубраков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризиом.

"Ждем официального анонса от партнеров - Турции и ООН", - добавил он.

Напомним, срок зерновой сделки истекал 19 ноября. Россия ненадолго приостановила свое участие в сделке 29 октября после атаки на ее военный флот в Севастополе, но вернулась к ней всего через четыре дня после решения президента Владимира Путина при посредничестве президента Турции Тайипа Эрдогана.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении на саммите G20, предложил продлить соглашение бессрочно, а также расширить инициативу на порты Николаев и "Ольвия" в Николаевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Турция
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои