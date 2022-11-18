Удар по енергетиці, "Рамштайн"-7 та падіння ракети в Польщі: головне за тиждень

Масовані удари по енергосистемі

15 листопада російські війська здійснили наймасштабніший обстріл енергетичної інфраструктури України. Було випущено 96 ракет і понад 10 ударних дронів.

Силам ППО вдалося знищити 77 крилатих ракет, 10 Shahed-136, один БПЛА "Оріон" та БПЛА "Орлан-10". В результаті атаки загинуло 3 людей. По всій країні почалися аварійні відключення, майже 10 млн споживачів тимчасово залишилися без світла.

Вранці 17 листопада окупанти знову обстріляли критичну інфраструктуру. Під ударом опинилися об'єкти енергосистеми, газовидобутку, підприємство "Південмаш". У Дніпрі внаслідок атаки було травмовано понад 10 людей, постраждали люди в Одесі, на Харківщині.

Саміт G20

На Балі в Індонезії 15-16 листопада відбувся саміт лідерів "Великої двадцятки". Володимир Зеленський виступив перед учасниками форуму онлайн і назвав умови припинення війни: виведення військ РФ за кордони України 1991 року, виплата компенсацій за завдану шкоду та ще низку пунктів "формули миру".

За підсумками саміту лідери G20 ухвалили декларацію, в якій засудили вторгнення РФ в Україну. У комюніке сказано, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці".

Рекордні відключення світла

Ракетні атаки РФ призвели до безпрецедентних руйнувань об'єктів енергосистеми. В "Укренерго" повідомили про запровадження аварійних та екстрених відключень світла по всій країні на період ліквідації наслідків.

Так, через складну ситуацію в Київській області у ДТЕК попередили, що в окремих районах світло можуть включати лише на 2-3 години на добу. 17 листопада у столиці були рекордні відключення електрики за весь час – систему обмежили майже на 523 МВт.

Резолюція ООН щодо виплати репарацій Україні

14 листопада Генасамблея ООН підтримала проект резолюції, яким пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні, завданих внаслідок агресії Росії.

Це рішення підтримало 94 країни, утрималося - 74, а проти висловилися 13 держав (Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Росія, Сирія та Зімбабве).

Президент України назвав прийняття декларації ООН дипломатичною перемогою, яка дає "зелене світло" для створення механізму з виплати репарацій з боку РФ.

Падіння ракети у Польщі

Під час ракетної атаки РФ 15 листопада в польському селі Пшеводув поряд з українським кордоном впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей. Польща підвищила боєздатність деяких військових частин. Президент скликав засідання Ради безпеки, провів переговори із західними лідерами та президентом України.

Відразу після інциденту обговорювалася можливість активації 5 або 4 статті НАТО через інформацію, що ракета могла бути російською. Але попередні дані Вашингтона та Варшави говорили про те, що інцидент пов'язаний із ракетою С-300 української ППО.

При цьому Володимир Зеленський вважає, що у Польщі впала ракета РФ, але на 100% не може цього підтвердити, тому потрібно дочекатися висновків фахівців. Експерти, зокрема й українські, вже проводять розслідування. Незалежно від його підсумків, у США, ЄС, Великій Британії покладають на РФ відповідальність за цю ситуацію.

Зернову угоду продовжили на 4 місяці

У Стамбулі 17 листопада було ухвалено рішення продовжити ще на 120 днів термін дії зернової угоди, який мав скінчитися 19 листопада.

Туреччина та ООН залишаються гарантами виконання умов угоди щодо безпечного транспортування продовольства Чорним морем на світовий ринок.

Проте Україна раніше офіційно звернулася до партнерів з ініціативи із пропозицією продовжити угоду мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

"Рамштайн"-7

У Пентагоні відбулася 7-ма зустріч у форматі "Рамштайн". Головною темою переговорів був захист українського неба.

За підсумками засідання стало відомо, що Україна отримає дві ракетні установки HAWK від Іспанії, установки РСЗВ від Німеччини, 500 млн доларів від Канади на озброєння та зимове спорядження, пакет допомоги від Швеції на 270 млн доларів, який включає ППО та боєприпаси, системи ППО від Польщі, 155-мм боєприпаси для артилерії від Греції.

Вирок у справі МН17

Окружний суд Гааги 17 листопада ухвалив вирок у справі про збитий літак рейсу MH17 Малайзійських авіаліній. Катастрофа сталася на Донбасі під час активних боїв у 2014 році.

Суд ухвалив, що авіалайнер був навмисне збитий ракетою з російського ЗРК "Бук" у районі селища Первомайське на непідконтрольній Україні території.

Суд визнав винними Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка у загибелі 298 осіб, які перебували на борту літака. Їх засудили до довічного ув'язнення.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено на 90 днів – до 19 лютого 2023 року. Верховна рада схвалила відповідні укази президента Володимира Зеленського.

Законопроект про воєнний стан підтримали 294 депутати, про мобілізацію - 297.

Зеленський у Херсоні

14 листопада президент України відвідав звільнений від російських військ Херсон, де взяв участь в офіційній церемонії підняття державного прапора на центральній площі та провів прес-конференцію.

Зазначимо, через тиждень після деокупації до Херсона 18 листопада відправився перший поїзд "Укрзалізниці". У місті вже працюють Приватбанк та Ощадбанк, відкрилися "Укрпошта" та "Нова пошта".