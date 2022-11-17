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Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине: где есть опасность

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Киев, Четверг 17 ноября 2022 08:14
Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине: где есть опасность Фото: 17 ноября в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в большинстве областей с утра 17 ноября объявлена воздушная тревога. В ряде регионов есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 08:30.

СМИ сообщают о взрывах в Днепре. Местные жители в соцсетях отмечают, что в городе фиксируют перебои с электроэнергией.

Обновлено в 09:00

Также о звуках взрывов сообщают жители Черкасской области.

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине: где есть опасность

В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых четырех ракетах в воздухе.

"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал он.

Между тем, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах по области.

"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - сообщил он.

Мэр Полтавы также пишет о высокой угрозе ударов по городу.

"Внимание! Сейчас существует большая вероятность ракетных ударов! Не оставляйте детей без присмотра! Оставайтесь в укрытии!" - пишет Александр Мамай.

С похожим сообщением обратился и городской голова Сум.

"Идет воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов! Будьте осторожны!" - сообщил Александр Лысенко.

Напомним, вчера, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны с начала полномасштабной войны.

Тогда враг выпустил по Украине 96 крылатых ракет, из которых 75 удалось сбить.

Впрочем, некоторые попали в цель. Россияне ударили по жилым домам столицы, в результате чего погибла женщина, а из-за атак на энергетику многие города и села частично остались без света, по всей стране введены аварийные отключения.

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