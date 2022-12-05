Удар по экономике. Как эмбарго и ценовой потолок на нефть скажется на РФ

Отказ от "токсичной нефти"

Нефтяной рынок с первых дней российского полномасштабного вторжения в Украину ощутил его последствия. В течение первой недели мировые цены на эталонную марку Brent поднималась выше 100 долларов за баррель впервые с 2014 года.

На фоне международных санкций одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира BP объявила о выходе из российского бизнеса, а Канада 28 февраля ввела запрет на импорт сырой нефти из России. На начало марта российская марка Urals торговалась с дисконтом в 18 долларов по отношению к Brent, и трейдеры изо всех сил пытались найти сбыт для "токсичной нефти".

Следующий удар нанесли США, который ввели полное эмбарго на российские энергоресурсы. Как объяснил президент Джо Байден, американская сторона не намерена финансировать войну и будет работать над тем, чтобы снизить зависимость Европы от России

"США приняли решение по российским энергоресурсам. Теперь российская нефть не будет поставляться в США. Мы не будем субсидировать войну в Украине", - отметил он в марте 2022 года.

К концу месяца европейские страны сократили импорт примерно на 2 млн баррелей в сутки - до 3,6 млн, а дисконт превысил 30 долларов за баррель. Решение союзников поддержала так же Австралия, Великобритания обязалась в течение нескольких месяцев отказаться от российских нефти, газа и нефтепродуктов.

Но украинская сторона продолжала настаивать на необходимости европейского эмбарго. Поскольку довоенный экспорт из России составлял около 4,5 млн баррелей в сутки, и более половины этого объема шло именно в Европу.

Эмбарго на морские поставки

Европейское решение было согласовано в начале июня и оформлено в шестом пакете санкций. Таким образом, ЕС запретил покупку, импорт или передачу сырой нефти и нефтепродуктов из России, но с некоторыми оговорками.

Фото: Россия продолжит поставки в страны ЕС по трубопроводу (GettyImages)

В частности, эмбарго на поставки сырой нефти должно вступить в силу 5 декабря, а на нефтепродукты - еще через два месяца. Временное исключение предусмотрено для импорта по трубопроводу в те страны Евросоюза, которые "в силу географического положения сильно зависят от поставок из России". Свои интересы удалось отстоять, например, Венгрии.

Как ожидалось, эмбарго должно сократить российский экспорт в Европу на две трети. Но еще весной президент Франции Эммануэль Макрон прогнозировал, что до конца 2022 года ЕС откажется от более чем от 90% нефти. Согласно оценкам Bloomberg, этот показатель был достигнут уже в ноябре.

За пару недель до вступления новых ограничений в силу суточная отгрузка в порту Роттердама (Нидерланды) находилась на уровне 95 тыс. баррелей, в то время как до вторжения в Украину сюда отгружали более 1,2 млн баррелей в день. Такие страны как Литва, Франция и Германия прекратили импорт еще несколько месяцев назад, а Польша последовала их примеру в сентябре.

Последствия для России

Санкции оказались более жесткими, чем предполагалось, поскольку помимо самого эмбарго блокируется страхование танкеров с российской сырой нефтью независимо от страны-покупателя. Это должно в значительной степени подорвать усилия России по транспортировке в Азию.

Согласно предварительным подсчетам, потери России от запрета на морские поставки составят около 10 млрд долларов в год. Переориентация потоков на Азию не компенсирует их, поскольку там российская нефть примерно на 34 доллара дешевле фьючерсов на нефть марки Brent.

Доходы от экспорта российской нефти в ЕС оценивались в около 20 млрд евро в месяц. Ожидается, что высвободившиеся деньги будут направлены на получение энергии из других источников, в том числе, возобновляемых.

Украина рассчитывает, что эмбарго на морские перевозки не только лишит Москву части нефтяных доходов, но из-за постепенного перехода на возобновляемую энергию в перспективе оставит ее на обочине современной экономики.

"С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться, а значит проиграет экономически", - говорил в конце мая президент Владимир Зеленский.

На днях глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль спрогнозировал, что до конца I квартала 2023 года добыча нефти в России сократится примерно на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с нынешним среднегодовым показателем в около 10 млн баррелей.

"Мы ждем, что российская добыча может потерять 2 миллиона баррелей в день, и эту нефть необходимо заменить", - отметил он.

И, по его словам, влияет на это не только новое эмбарго, но и обсуждение потолка цен на ту нефть, которая продолжает поступать в Европу по трубопроводам.

Цены на российскую нефть возьмут под контроль

Действующий запрет не распространяется на поставки по трубопроводу, то есть нефтепровод "Дружба", по которому она идет через Украину и Беларусь в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию, продолжит работать. Но и тут Россию может ожидать как минимум сокращение экспорта.

Как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, Германия может прекратить все закупки уже с 1 января 2023 года, и, по его словам, подготовка к этому "идет хорошо".

Но куда более болезненный удар последует после того, как заработает ценовой потолок. Изначально планировалось ввести ограничение в пределах 65-70 долларов за баррель. Несколько стран-участниц настаивали на более низкой цене со специальным механизмом, который позволит удерживать российскую нефть Urals на уровне 5% ниже рыночной цены. Ожидается, что ценовая политика будет пересматриваться каждые два месяца с учетом изменений на рынке.

Фото: ЕС пытается сократить нефтяные доходы России (GettyImages)

Хотя у украинской стороны было другое мнение на этот счет.

"Я считаю, что оно (обсуждаемое ценовое ограничение, - ред.) искусственное: Россия все равно заработает десятки миллиардов. Мы бы хотели, чтобы санкции оказались результативными и ограничения были на уровне 30-40 долларов, чтобы Россия их чувствовала", - заявял президент Владимир Зеленский.

Примечательно, что на Западе его предложение никак не комментировали. Поскольку европейцы с самого начала называли главную задачу - не заставить Россию снизить добычу на фоне низкой цены, а держать ее на отметке, которая покроет себестоимость производства. Согласно логике ЕС, это не позволит направлять доходы на финансирование войны в Украине.

В итоге был согласован лимит на уровне 60 долларов, официальное решение утвердили 3 декабря. Не удивительно, что ценовой потолок резко раскритиковали в Украине. По мнению президента, дискуссия завершилась комфортным для России решением.

"Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно", - отметил Зеленский и предположил, что доходы от нефти все равно пойдут на дестабилизацию западных стран.

Что говорят в России

Как и следовало ожидать, российская сторона считает новые ограничения "опасными и нелегитимными". Введение ценового потолка в Москве расценили как нарушение принципов работы свободного рынка, но подчеркивают, что и дальше смогут продавать нефть.

Отметим, что помимо Европейского союза, к лимиту в 60 долларов за баррель присоединилась коалиция западных стран во главе с "Большой семеркой". Что касается эмбарго, то тотальной мир продолжит морской импорт, но значительно сокращается возможность привлечения судоходных, страховых и перестраховочных компаний по обработке грузов российской нефти.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва анализирует ситуацию.

"Кремль анализирует ситуацию с установлением потолка цен на нефть, определенная подготовка к такому "потолку" была проведена. Москва не будет воспринимать потолок цен на нефть, как будет организована работа, сообщим после анализа ситуации", - отметил он.

А постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что с этого года Европа якобы будет жить без российской нефти, поскольку прекратятся поставки в страны, которые поддержали потолок.

Как пишет Financial Times, сейчас Россия создает так называемый "теневой флот" для доставки нефти в обход санкций. Вероятно, уже закуплены более ста устаревших танкеров для транспортировки сырья в Индию, Китай и Турцию. В частности, в реестрах увеличилось число неизвестных покупателей, скупающих танкеры, которые через несколько лет планировались к списанию. По оценке экспертов, "теневой флот" смягчит влияние санкций, но глобально не решит проблему для российской экономики.

***

Из-за относительно высоких цен краткосрочный эффект от эмбарго может быть небольшим. Но в долгосрочной - на мировом рынке произойдет перераспределение поставок. Европа будет закупать нефть на Ближнем Восток, Африке и странах Латинской Америки.

Кроме того, высокие цены будут способствовать росту мировой добычи и предложения от других ведущих производителей. Именно тогда Россия в полной мере ощутит последствия, поскольку в связи с санкциями не сможет доставлять нефть, где ее еще готовы покупать. А ограниченное число покупателей, вероятно, уже будет диктовать ей свои условия.