Не будемо субсидувати війну. США відмовились від російської нафти та газу, - Байден
Сполучені Штати Америки прийняли рішення відмовитись від енергоносіїв Російської Федерації. Запровадили заборону на імпорт газу, нафти та енергії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.
За слова Байдена, наразі США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, аби зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.
"Я оголошую, що США ухвалюють рішення щодо російських енергоресурсів. Тепер російська нафта не буде постачатися в США. Ми не будемо субсидувати війну в Україні", - заявив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Єврокомісія також запропонувала план щодо забезпечення незалежності Європи від російського палива.
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