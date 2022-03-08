ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не будемо субсидувати війну. США відмовились від російської нафти та газу, - Байден

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 18:30
Не будемо субсидувати війну. США відмовились від російської нафти та газу, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки прийняли рішення відмовитись від енергоносіїв Російської Федерації. Запровадили заборону на імпорт газу, нафти та енергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.

За слова Байдена, наразі США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, аби зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

"Я оголошую, що США ухвалюють рішення щодо російських енергоресурсів. Тепер російська нафта не буде постачатися в США. Ми не будемо субсидувати війну в Україні", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Єврокомісія також запропонувала план щодо забезпечення незалежності Європи від російського палива.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати