Не будемо субсидувати війну. США відмовились від російської нафти та газу, - Байден

Сполучені Штати Америки прийняли рішення відмовитись від енергоносіїв Російської Федерації. Запровадили заборону на імпорт газу, нафти та енергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.

" Я оголошую, що США ухвалюють рішення щодо російських енергоресурсів. Тепер російська нафта не буде постачатися в США. Ми не будемо субсидувати війну в Україні", - заявив президент.

За слова Байдена, наразі США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, аби зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Єврокомісія також запропонувала план щодо забезпечення незалежності Європи від російського палива.

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