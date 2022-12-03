Россия собирает "теневой флот" со старых танкеров, чтобы обойти нефтяные санкции, - FT

Россия создает "теневой флот" для доставки своей нефти в обход санкций. Вероятно, Россия закупила уже более ста устаревших танкеров для транспортировки нефти в Индию, Китай и Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным аналитиков Braemar, в реестрах в последнее время увеличилось количество неизвестных покупателей танкеров, которым уже по 12-15 лет. В основном такие суда планировали "списывать" через несколько лет.

"Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России", - сказал один из экспертов.

В Braemar считают, что для России напрямую или через посредников в этом году закупили 109 разных танкеров. По предварительной информации, РФ получила 29 супертанкеров (VLCC), способных транспортировать более 2 млн баррелей нефти. Брокеры уверяют, что Россия купила 31 танкер размером Suezmax (каждый способен перевозить около 1 млн барр.) и 49 танкеров Aframax (около 700 тысяч барр.).

Эти данные также подтверждают эксперты из Гарвардского центра Дэвиса. Эксперт по российской нефти Крейг Кеннеди отмечает, что после приобретения в течение нескольких недель эти танкеры появляются в России. По его словам, такой "теневой флот" РФ может снизить влияние санкции, но не решит проблему.

Кеннеди считает, что дефицит российской нефти увеличится уже в 2023 году, когда санкции охватят все нефтепродукты из РФ. Москве понадобится больше танкеров, чтобы закрывать все потребности покупателей. Вероятно, дефицит будет составлять от 700 до 1,5 млн баррелей в день. Некоторые аналитики полагают, что РФ понадобится 240 танкеров, чтобы поддерживать экспортные потоки.

Напомним, что с понедельника, 5 декабря, вступят в силу санкции ЕС по импорту российской нефти по морю.

Кроме того, с 5 декабря начнет действовать ограничение максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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