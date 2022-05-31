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Лідери країн ЄС домовилися про часткове нафтове ембарго проти Росії, - глава Євроради

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Брюссель, Вівторок 31 травня 2022 01:34
Лідери країн ЄС домовилися про часткове нафтове ембарго проти Росії, - глава Євроради Фото: глава Євроради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глави держав і урядів ЄС погодили введення ембарго в новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Євроради Шарля Мішеля в Twitter.

У шостий пакет санкцій входять, зокрема, відключення "Сбербанку" від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і заборона на мовлення в ЄС ще трьох російських державних ЗМІ.

"Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС. Воно покриває понад два третіх імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - написав він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що країни ЄС не можуть узгодити шостий пакет санкцій проти Росії з нафтовим ембарго, проти якого виступає низка членів Євросоюзу.

Найбільш радикальний противник ембарго Угорщина назвала умову, за якої проголосує за обмеження постачання російської нафти.

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