ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия поддерживает введение нефтяного эмбарго против России с января, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 27 ноября 2022 02:35
Германия поддерживает введение нефтяного эмбарго против России с января, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Германия готова поддержать эмбарго с 1 января и заменить российскую нефть по трубопроводу "Дружба".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Издание напоминает, что НПЗ в Шведте и Лойне до сих пор снабжались российской нефтью по трубопроводу "Дружба". Однако федеральное правительство хочет остановить закупку с 1 января.

В будущем часть необходимого количества будет транспортироваться в порт Росток танкерами, а оттуда в Шведт по трубопроводу. Федеральное правительство также ведет переговоры с Польшей о возможных поставках через порт Гданьск.

Шольц отметил, что подготовка к отказу от российской нефти идет хорошо.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы создать технические предпосылки для большего количества вариантов поставок нефти через порт Росток, но в то же время также и из Польши", - заявил Шольц.

С января по российским трубопроводам в Германию не должно поступать ни капли нефти, пишет издание.

"Мы все время готовимся к тому, что есть будущее, даже если больше не будет поставок нефти из российских трубопроводов в Шведт, а также в Лойн", - заявил канцлер.

Напомним, Польша призвала Германию ввести санкции ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба", чтобы Варшава могла отказаться от покупки российской нефти без уплаты штрафов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины