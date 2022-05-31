ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС до кінця року скоротить імпорт російської нафти на 92%, - Макрон

Новость на русском →
Париж, Вівторок 31 травня 2022 17:36
ЄС до кінця року скоротить імпорт російської нафти на 92%, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз до кінця 2022 року скоротить імпорт російської нафти на 92%. Цьому сприятиме ембарго на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, Євросоюзу вдалося узгодити шостий пакет санкцій проти Росії, в який потрапили понад 80 фізичних осіб, три телеканали і "Сбербанк".

Він також привітав введення ембарго на нафту, яке "до кінця 2022 року на 92%" скоротить поставки. За його словами, це "дуже структурне" рішення, яке докорінно змінить європейську економіку.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз погодив ембарго на російську нафту, але звільнив від обмежень Угорщину, яка виступала проти обмеження поставок трубопроводами.

Тим часом українська сторона вже закликала ЄС готувати сьомий пакет санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Еммануель Макрон Нафта Санкції проти Росії
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою