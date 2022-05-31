ЄС до кінця року скоротить імпорт російської нафти на 92%, - Макрон

Європейський союз до кінця 2022 року скоротить імпорт російської нафти на 92%. Цьому сприятиме ембарго на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1 .

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, Євросоюзу вдалося узгодити шостий пакет санкцій проти Росії, в який потрапили понад 80 фізичних осіб, три телеканали і "Сбербанк".

Він також привітав введення ембарго на нафту, яке "до кінця 2022 року на 92%" скоротить поставки. За його словами, це "дуже структурне" рішення, яке докорінно змінить європейську економіку.