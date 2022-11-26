ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цены на российскую нефть не должны быть выше 30-40 долларов за баррель, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Суббота 26 ноября 2022 19:14
Цены на российскую нефть не должны быть выше 30-40 долларов за баррель, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Цены на российскую нефть должны быть зафиксированы на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы РФ не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Хотелось бы, чтобы эти санкции в отношении цены на нефть сработали не политически, а реально. Чтобы Россия потом не использовала эти миллиарды. А мы говорим о десятках миллиардов. Ограничение, которое сегодня рассматривается, составляет около 65 долларов. Я считаю, что оно искусственное: РФ заработает те десятки миллиардов. Мы бы хотели, чтобы санкции оказались результативными и ограничения были на уровне 30-40 долларов, чтобы Россия их чувствовала", - заявил Зеленский.

Также глава государства отметил, что сейчас обсуждается возможность введения санкций в девятом пакете. Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы не было перерыва между ограничениями по России, а также "дожимают" снижение предельной цены на нефть. В то же время Президент поблагодарил литовских и польских партнеров за поддержку позиции Украины, а также всех стран, которые присоединились к санкциям.

Ранее Зеленский объявил о новой международной инициативе - Grain from Ukraine. В ее рамках украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Ранее стало известно, что, по данным СМИ, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться по установлению верхнего предела цены на российскую нефть. Следующая встреча, предположительно, состоится 13 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта Владимир Зеленский Российская Федерация
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины