Цены на российскую нефть не должны быть выше 30-40 долларов за баррель, - Зеленский

Цены на российскую нефть должны быть зафиксированы на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы РФ не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины.

"Хотелось бы, чтобы эти санкции в отношении цены на нефть сработали не политически, а реально. Чтобы Россия потом не использовала эти миллиарды. А мы говорим о десятках миллиардов. Ограничение, которое сегодня рассматривается, составляет около 65 долларов. Я считаю, что оно искусственное: РФ заработает те десятки миллиардов. Мы бы хотели, чтобы санкции оказались результативными и ограничения были на уровне 30-40 долларов, чтобы Россия их чувствовала", - заявил Зеленский.

Также глава государства отметил, что сейчас обсуждается возможность введения санкций в девятом пакете. Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы не было перерыва между ограничениями по России, а также "дожимают" снижение предельной цены на нефть. В то же время Президент поблагодарил литовских и польских партнеров за поддержку позиции Украины, а также всех стран, которые присоединились к санкциям.