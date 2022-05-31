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ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії: чого ще хотів Орбан

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Угорщина, Вівторок 31 травня 2022 14:54
ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії: чого ще хотів Орбан Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Крім звільнення від нафтового ембарго, Угорщина хотіла залишити за собою право на перепродаж російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

"Єдине, чого Угорщина не отримала минулої ночі під час обговорення 6-го пакету санкцій ЄС щодо Росії, це звільнення від заборони на перепродаж нафти", - зазначив він.

За його словами, все вирішить дискусія серед послів ЄС, яка пройде 1 червня.

Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.

Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до глав держав і урядів країн ЄС, піддав критиці Євросоюз за те, що шостий пакет санкцій проти Росії досі не введений в дію.

Відзначимо, введення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина блокувала нові обмеження.

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