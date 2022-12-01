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Ценовой потолок на российскую нефть будет регулярно пересматриваться, - Reuters

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Брюссель, Четверг 01 декабря 2022 15:43
Ценовой потолок на российскую нефть будет регулярно пересматриваться, - Reuters Фото: потолок цен на российскую нефть будет пересматриваться каждые два месяца (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Представители правительств стран Европейского союза в четверг обсуждали ограничение цен на российскую морскую нефть на уровне 60 долларов за баррель с пересмотром каждые два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группа семи стран (G7) предложила на прошлой неделе ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы Москвы и ее возможности финансировать свою войну в Украине, на уровне 65-70 долларов за баррель. Ограничение, если оно будет согласовано, вступит в силу с 5 декабря.

Польша, Литва и Эстония отказались поддерживать ограничение на этом уровне, утверждая, что российская нефть марки Urals уже торгуется ниже, поэтому ограничение будет неэффективным.

"Обсуждаемый новый уровень теперь составляет 60 долларов за баррель, но переговоры продолжаются", - сказал один из дипломатов ЕС, знакомый с дискуссиями. Двое других подтвердили уровень в 60 долларов, отметив, что соглашение еще не достигнуто.

Три страны также настаивают на регулярном пересмотре предельной цены, чтобы отражать меняющиеся рыночные и геополитические условия, и дипломаты заявили, что представители правительства ЕС обсуждают пересмотр каждые два месяца.

Польша, Литва и Эстония также хотят, чтобы ограничение цен G7, которое заменит согласованный в мае более строгий прямой запрет ЕС на покупку российской морской нефти, сопровождалось новым пакетом других санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

Санкции будут включать в себя добавление большего числа россиян в список лиц, которые не могут въехать в ЕС и чьи активы в ЕС будут заморожены, запрет на вещание в Европе большему количеству контролируемых государством российских СМИ, отключение большего числа российских банков от глобальной платежной системы SWIFT, и введение ограничений на экспорт большего количества товаров из ЕС, которые Россия может использовать как в гражданских, так и в военных целях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что исполнительный директор ЕС "работает над девятым пакетом санкций".

Напомним, Европейская комиссия обратилась к 27 государствам-членам ЕС с предложением утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Ранее обсуждался потолок в диапазоне 65-70 долларов.

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