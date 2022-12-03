Истерия Кремля. Россия "не хочет принимать" потолок цен на нефть и угрожает Европе

Российские чиновники резко реагируют на введение странами ЕС потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Там заявляют, что Москва этого не примет и в привычной манере угрожают Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Что говорят в РФ

На следующий день после соответствующего решения стран ЕС, G7, а также Австралии с комментарием от Кремля вышел пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, Москва якобы "не примет потолок цен на российскую нефть".

"Кремль анализирует ситуацию с установлением потолка цен на нефть, определенная подготовка к такому "потолку" была проведена. Москва не будет воспринимать потолок цен на нефть, как будет организована работа, сообщим после анализа ситуации", - заявил Песков.

До этого со словами, что теперь "Европа будет жить без российской нефти", выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти" , - заявил Ульянов.

Он также отметил, что Москва якобы уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые "поддерживают антирыночный потолок цен".

Судя по этим заявлениям можно предполагать, что РФ подтверждает свои намерения отказаться от поставки нефти в страны, которые ввели ценовые ограничения.

Реакция Украины

В Офисе президента также не заставили ждать с реакцией на решение ЕС. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что цену надо бы снизить до не до 60, а до 30 долларов за баррель, чтобы быстрее уничтожить экономику РФ.

Потолок цен на нефть из РФ

Напомним, что 2 декабря страны Европейского Союза согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

После чего стало известно о соответствующем решении стран G7 и Австралии. Известно, что эти ограничения вступят в силу с 5 декабря 2022 года.

Впрочем, как считают за рубежом, в частности в Эстонии, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель. Однако, по словам эстонского премьера Каи Каллас, в настоящее время достигнут "лучший из возможных на сегодняшний день компромиссов".