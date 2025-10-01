Удар дронами по Днепру и ликвидация подполковника Росгвардии: новости за 30 сентября

Более подробно о том, что произошло во вторник, 30 сентября - в материале РБК-Украина .

Китай заявил, что "понимает украинцев" и высказался по поводу "мира"

"Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию", - заявил посол Китая в Украине Ма Шенкунь.

Он также подчеркнул, что Китай готов в сотрудничестве с международным сообществом продолжать прилагать конструктивные усилия для прекращения огня и скорейшего достижения справедливого, длительного и обязательного к соблюдению мирного соглашения.

Вэнс предсказывает шатдаун в США после неудачной встречи Трампа с демократами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что правительству в США грозит шатдаун после неудачной встречи американского президента Дональда Трампа с представителями демократов, на которой так и не удалось прийти к согласию относительно бюджетных расходов.

"Я думаю, что мы направляемся к шатдауну", - сказал Вэнс и обвинил в этом демократов, которые, по его словам, "не хотят делать правильные шаги".

Шесть стран НАТО оплатили ракеты для Patriot и HIMARS

По словам президента Владимира Зеленского, уже шесть стран - членов НАТО профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Эта инициатива, которую создали совместно НАТО и США, заработала в августе этого года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долларов, второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долларов, третий - Германия на 500 млн долларов. Четвертый - на 500 млн долларов объявила Канада.

ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии, который возглавлял спецподразделение "Авангард"

Украинские разведчики при поддержке движения освобождения Кавказа ликвидировали трех росгвардейцев. Операцию провели 27 сентября вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края РФ.

Был уничтожен подполковник Росгвардии, который возглавлял группу вражеского спецподразделения "Авангард", а также помощник и водитель главаря оккупантов. Группа захватчиков двигалась на полигон, но так и не доехала.

Келлог объяснил, почему США договариваются с Лукашенко и при чем здесь Путин

По словам спецпредставителя Кита Келлога, переговоры США с Беларусью нужны были, в первую очередь, не для освобождения политзаключенных, а чтобы обеспечить каналы связи с российским диктатором Владимиром Путиным для урегулирования войны в Украине.

"Сосредоточение США на (белорусском диктаторе Александре Лукашенко - ред.) объясняется тем, что мы знаем, что он много разговаривает с Путиным. Мы не уверены, что он ему говорит, но мы знаем, что он разговаривает с ним", - сказал Келлог.

Украина прошла скрининг законодательства для вступления в ЕС

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, Украина и Европейский Союз за рекордно быстрый период завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в ЕС.

"В сложнейших обстоятельствах Украина рекордно быстро завершила процесс проверки всего своего законодательства, закладывая основу для своего европейского будущего", - написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на своей странице в соцсети Х.

На ЗАЭС уже седьмой день аварийная ситуация, - Зеленский

"Уже седьмой день - и раньше, кстати, не было такого - аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности.

Повреждены медцентр и стоматология, есть жертва: что известно о массированном ударе по Днепру

Днепр подвергся масштабной атаке "Шахедами". В городе было зафиксировано несколько возгораний. В Днепре было повреждено здание медцентра и детской стоматологии.

В результате обстрела пострадали 28 человек. Среди них - 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Госпитализированы 12 человек.