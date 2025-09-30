Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей

Во вторник, 30 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепру дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате обстрела пострадали 28 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.

Он сообщил, что количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до 28 человек. Среди них - 10-летний мальчик и 17-летняя девочка. Госпитализированы 12 человек. Лысак отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую помощь. Он добавил, что остальные горожане, которые находились в эпицентре атаки, будут восстанавливаться дома.