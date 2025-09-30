ua en ru
ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии, который возглавлял спецподразделение "Авангард"

Россия, Вторник 30 сентября 2025 11:16
UA EN RU
ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии, который возглавлял спецподразделение "Авангард" Иллюстративное фото: ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка ликвидировала подполковника Росгвардии и еще двух оккупантов вблизи населенного пункта Тамбукан, что в Ставропольском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, операция была проведена 27 сентября 2025 года. При поддержке движения освобождения Кавказа ликвидированы три "росгвардейца" на территории России.

"Уничтожен подполковник Росгвардии, который возглавлял группу вражеского спецподразделения "Авангард", а также помощник и водитель главаря рашистов. Группа московитов двигалась на полигон, но так и не доехала", - рассказали в ГУР.

Что известно об "Авнгарде"

Отдельное (17-й) спецподразделение "Авангард" - российский отдел специального назначения в составе Росгвардии, сформированный в 1998 году на базе подразделений "Эдельвейс" и расположенный вблизи Минеральных Вод (Новотерский).

Ранее мы писали, что бойцы Главного управления разведки провели спецоперацию мести на территории России и ликвидировали оккупантов, которые совершали военные преступления в Украине.

По информации источников РБК-Украина, спецоперация ГУР состоялась в районе н.п. Щитовая в Приморском крае, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Это подразделение принимало участие в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях.

