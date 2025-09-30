Китай заявил, что "понимает украинцев" и высказался по поводу "мира"

Китай активно способствует политическому урегулированию войны в Украине, а также будет продолжать прилагать усилия для прекращения огня.

Об этом заявил посол Китая в Украине Ма Шенкунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

"Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию", - заявил посол Китая.

Он также подчеркнул, что Китай готов в сотрудничестве с международным сообществом продолжать прилагать конструктивные усилия для прекращения огня и скорейшего достижения справедливого, длительного и обязательного к соблюдению мирного соглашения.

По его словам, Китай и Украина являются стратегическими партнерами и на протяжении 33 лет дипломатических отношений последовательно придерживаются принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

"Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экономики Китая и Украины прекрасно дополняют друг друга", - добавил Ма Шенкунь.