Китай заявил, что "понимает украинцев" и высказался по поводу "мира"
Китай активно способствует политическому урегулированию войны в Украине, а также будет продолжать прилагать усилия для прекращения огня.
Об этом заявил посол Китая в Украине Ма Шенкунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".
"Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию", - заявил посол Китая.
Он также подчеркнул, что Китай готов в сотрудничестве с международным сообществом продолжать прилагать конструктивные усилия для прекращения огня и скорейшего достижения справедливого, длительного и обязательного к соблюдению мирного соглашения.
По его словам, Китай и Украина являются стратегическими партнерами и на протяжении 33 лет дипломатических отношений последовательно придерживаются принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.
"Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экономики Китая и Украины прекрасно дополняют друг друга", - добавил Ма Шенкунь.
Что предшествовало
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. По словам американского лидера, они достигли прогресса по вопросу достижения мира между РФ и Украиной.
Трамп также заявлял, что Си Цзиньпин настроен на завершение войны в Украине и готов способствовать этому.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока не видно желания со стороны Китая способствовать завершению войны России против Украины.