Китай заявил, что "понимает украинцев" и высказался по поводу "мира"

Вторник 30 сентября 2025 09:03
Китай заявил, что "понимает украинцев" и высказался по поводу "мира" Фото: Ма Шенкунь (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Константин Широкун

Китай активно способствует политическому урегулированию войны в Украине, а также будет продолжать прилагать усилия для прекращения огня.

Об этом заявил посол Китая в Украине Ма Шенкунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

"Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию", - заявил посол Китая.

Он также подчеркнул, что Китай готов в сотрудничестве с международным сообществом продолжать прилагать конструктивные усилия для прекращения огня и скорейшего достижения справедливого, длительного и обязательного к соблюдению мирного соглашения.

По его словам, Китай и Украина являются стратегическими партнерами и на протяжении 33 лет дипломатических отношений последовательно придерживаются принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

"Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экономики Китая и Украины прекрасно дополняют друг друга", - добавил Ма Шенкунь.

Что предшествовало

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. По словам американского лидера, они достигли прогресса по вопросу достижения мира между РФ и Украиной.

Трамп также заявлял, что Си Цзиньпин настроен на завершение войны в Украине и готов способствовать этому.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока не видно желания со стороны Китая способствовать завершению войны России против Украины.

