Келлог объяснил, почему США договариваются с Лукашенко и при чем здесь Путин

Переговоры США с Беларусью должны были, в первую очередь, обеспечить каналы связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил спецпредставитель США Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Сосредоточение США на (белорусском диктаторе Александре - ред.) Лукашенко объясняется тем, что мы знаем, что он много разговаривает с Путиным. Мы не уверены, что он ему говорит, но мы знаем, что он разговаривает с ним", - говорит он.

Келлог также подчеркнул, что США вновь установили отношения с Беларусью, чтобы обеспечить открытость каналов связи.

"Важно было убедиться, что все наши сообщения передаются Путину. Именно поэтому мы это сделали, мы изначально не собирались освобождать политических заключенных", - сказал он.

Келлог отметил, что успех в освобождении некоторых политических заключенных был положительным аспектом этого, но общей целью было не освобождение политических заключенных, а поиск наилучшего способа решения войны между Украиной и Россией.