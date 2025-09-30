Вэнс предрек шатдаун в США после неудачной встречи Трампа с демократами

Правительству в США грозит шатдаун после неудачной встречи американского президента Дональда Трампа с представителями демократов, на которой так и не удалось прийти к согласию относительно бюджетных расходов.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я думаю, что мы направляемся к шатдауну", - сказал Вэнс и обвинил в этом демократов, которые, по его словам, "не хотят делать правильные шаги".

Демократы, в свою очередь, обвиняют республиканцев в возможной приостановке работы правительства.

Почему США грозит шатдаун

Предметом конфликта между сторонами, которые не могут принять бюджет, является вопрос в здравоохранении.

Около 24 млн американцев, которые пользуются программой Affordable Care Act, могут столкнуться с повышением расходов, если Конгресс не продлит временные налоговые льготы, срок действия которых завершается в конце года.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис подчеркнул, что Конгресс должен сделать эти налоговые льготы постоянными уже сейчас, поскольку страховые компании финализируют более высокие тарифы, а новый период регистрации начинается 1 ноября.

"Мы считаем неприемлемым просто принять республиканский план, который продолжает подрывать систему здравоохранения", - сказал Джеффрис на пресс-конференции в понедельник.

Республиканцы же утверждают, что готовы обсуждать эту тему, но не в рамках временного финансирования.

"У них были идеи, которые я считал разумными, идеи, которые президент тоже считал разумными. Но глупо использовать их как рычаг и доводить дело до шатдауна!" - отметил Вэнс.

Почему демократы борются за медицинские льготы

Демократы стремятся мобилизовать свой электорат накануне промежуточных выборов 2026 года, когда будет решаться контроль над Конгрессом, и в целом поддерживают курс на сохранение медицинских льгот.

В то же время некоторые демократические советники неофициально выражают беспокойство, что шатдаун может вызвать негативную реакцию общества, если партия не сумеет эффективно объяснить свою позицию и будет выглядеть так, будто просто противодействует всему, что предлагает Трамп.

Если стороны так и не договорятся, приостановление деятельности правительства начнется в 00:01 1 октября.