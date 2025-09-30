ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

ЗАЭС седьмой день на генераторах, один из них уже сломался, - Зеленский

Украина, Вторник 30 сентября 2025 21:32
UA EN RU
ЗАЭС седьмой день на генераторах, один из них уже сломался, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

На Запорожской атомной электростанции уже седьмой день продолжается аварийная ситуация. АЭС работает на генераторах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

"Уже седьмой день - и раньше, кстати, не было такого - аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети", - сказал он.

По словам президента, станция сейчас обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, которые не предназначены для работы в таком режиме. Зеленский отметил, что один из генераторов уже вышел из строя.

"Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности", - заявил Зеленский

Блэкаут на ЗАЭС

Стоит напомнить, 23 сентября стало известно, что на Запорожской АЭС произошел уже десятый с начала полномасштабной войны в Украине блэкаут. Таким образом станция получает электроэнергию только за счет дизельных генераторов.

Вечером 25 сентября в Москве состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Тот назвал разговор "своевременным и важным", однако конкретных решений по Запорожской АЭС не было объявлено.

Председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков отметил, что такая ситуация может привести к худшему сценарию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Война в Украине Владимир Зеленский
Новости
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен