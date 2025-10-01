Удар дронами по Дніпру та ліквідація підполковника Росгвардії: новини за 30 вересня

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 30 вересня - у матеріалі РБК-Україна .

Китай заявив, що "розуміє українців" і висловився щодо "миру"

"Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об’єктивної та справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів і сприяє політичному врегулюванню", - заявив посол Китаю в Україні Ма Шенкунь.

Він також підкреслив, що Китай готовий у співпраці з міжнародною спільнотою продовжувати докладати конструктивні зусилля для припинення вогню та якомога швидшого досягнення справедливої, тривалої та обов’язкової до дотримання мирної угоди.

Венс пророкує шатдаун у США після невдалої зустрічі Трампа з демократами

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що уряду в США загрожує шатдаун після невдалої зустрічі американського президента Дональда Трампа з представниками демократів, на якій так і не вдалось дійти згоди щодо бюджетних витрат.

"Я думаю, що ми прямуємо до шатдауну", - сказав Венс і звинуватив цьому демократів, які, за його словами, "не хочуть робити правильні кроки".

Шість країн НАТО оплатили ракети для Patriot і HIMARS

За словами президента Володимира Зеленського, вже шість країн - членів НАТО профінансували чотири пакети оборонної підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Ця ініціатива, яку створили спільно НАТО та США, запрацювала в серпні цьогоріч. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн доларів, другий - Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн доларів, третій - Німеччина на 500 млн доларів. Четвертий - на 500 млн доларів оголосила Канада.

ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії, який очолював спецпідрозділ "Авангард"

Українські розвідники за підтримки руху визволення Кавказу ліквідували трьох росгвардійців. Операцію провели 27 вересня поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю РФ.

Було знищено підполковника Росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу "Авангард", а також помічника та водія ватажка окупантів. Група загарбників рухалась на полігон, але так і не доїхала.

Келлог пояснив, чому США домовляються з Лукашенком і до чого тут Путін

За словами спецпредставника Кіта Келлога, переговори США з Білоруссю потрібні були, в першу чергу, не для звільнення політв'язнів, а щоб забезпечити канали зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.

"Зосередження США на (білоруському диктаторі Олександру Лукашенку - ред.) пояснюється тим, що ми знаємо, що він багато розмовляє з Путіним. Ми не впевнені, що він йому каже, але ми знаємо, що він розмовляє з ним", - сказав Келлог.

Україна пройшла скринінг законодавства для вступу в ЄС

Як йдеться в заяві Єврокомісії, Україна та Європейський Союз за рекордно швидкий період завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до ЄС.

"У найскладніших обставинах Україна рекордно швидко завершила процес перевірки всього свого законодавства, закладаючи основу для свого європейського майбутнього", - написала єврокомісар з питань розширення Марта Кос на своїй сторінці в соцмережі Х.

На ЗАЕС вже сьомий день аварійна ситуація, - Зеленський

"Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.

Пошкоджено медцентр і стоматологію, є жертва: що відомо про масований удар по Дніпру

Дніпро зазнало масштабної атаки "Шахедами". У місті було зафіксовано декілька займань. У Дніпрі було пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології.

Внаслідок обстрілу постраждали 28 людей. Серед них - 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина. Госпіталізовано 12 людей.