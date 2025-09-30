PURL для Украины: шесть стран НАТО оплатили ракеты для Patriot и HIMARS
Уже шесть стран НАТО профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
Он напомнил, что эту программу создали совместно НАТО и США, она заработала в августе 2025 года.
Первый пакет на сумму 578 млн долларов профинансировали Нидерланды. Второй - на 495 млн долларов - обеспечили Дания, Норвегия и Швеция. Третий пакет на 500 млн долларов профинансировала Германия. Еще один пакет в 500 млн долларов объявила Канада. Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября.
Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.
"Программа работает, очень активно помогает, это именно та программа, которая дает нам возможность покупать американское оружие за средства партнеров в Альянсе. И это такие вещи, как ракеты для Patriot и ракеты для HIMARS", - подчеркнул Зеленский.
Сейчас американская сторона согласовывает с Украиной пятый и шестой пакеты. Параллельно началась работа над наполнением седьмого, восьмого, девятого и десятого пакетов. Литва, Латвия, Эстония, Люксембург, Бельгия и Исландия заявили о готовности сделать взносы в пятый пакет.
Украина рассчитывает в октябре дополнительно наполнить эту программу, а общей целью является добавлять в нее по миллиарду долларов ежемесячно. Инициатива PURL направлена на обеспечение быстрой поставки систем и вооружения, которые можно приобрести в США, чтобы укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и прочного мира
Что такое PURL
Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, созданная для ускорения поставок вооружений Украине. В рамках этой программы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.
Страны-партнеры финансируют закупку американских образцов вооружения, которые соответствуют заявленным потребностям. Деньги поступают на специальный счет НАТО, после чего оружие покупают непосредственно у США.
В сентябре стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.
Президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что рассчитывает на выделение странами Европы по 1 млрд евро в месяцна закупку американского оружия в рамках механизма PURL.