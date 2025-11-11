"В эту игру можно играть вдвоем": ВСУ взялись за логистику оккупантов возле Покровска
Российские оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ на Покровском направлении, однако украинские защитники показали, что "в эту игру можно играть вдвоем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 7 корпуса ДШВ в Telegram
"Когда речь идет о killzone возле Покровска, то это означает, что враг тоже имеет усложненную логистику. Поэтому все чаще привлекает наземные роботизированные комплексы", - рассказали украинские военные.
Защитники Покровска вычислили один из логистических маршрутов оккупантов, после чего дистанционно его заминировали.
В частности, они взорвали логистический наземный роботизированный комплекс россиян в районе населенного пункта Шевченко. Он расположен в 5 км к югу от Покровска.
Бои за Покровск
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты стремятся как можно скорее захватить Покровск. Страна-агрессор пытается таким образом создать впечатление, будто она способна установить полный контроль над Донбассом.
Сейчас бои идут в пределах самого города, куда, по данным источников РБК-Украина, удалось прорваться около тысячи российских военных.
Ранее 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказал, что украинские воины остановили продвижение оккупантов на севере Покровска и не допустили перерезания важной логистической дороги.
Подразделения ГУР Минобороны Украины проводят в городе успешные операции, направленные на расширение огневого контроля над логистикой оккупантов.
Отметим, Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".