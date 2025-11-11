"У цю гру можна грати вдвох": ЗСУ взялися за логістику окупантів біля Покровська

Російські окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ на Покровському напрямку, однак українські захисники показали, що "у цю гру можна грати вдвох".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 7 корпусу ДШВ в Telegram

"Коли йдеться про killzone біля Покровська, то це означає, що ворог теж має ускладнену логістику. Тому дедалі частіше залучає наземні роботизовані комплекси", - розповіли українські військові.

Захисники Покровська вирахували один з логістичних маршрутів окупантів, після чого дистанційно його замінували.

Зокрема, вони підірвали логістичний наземний роботизований комплекс росіян у районі населеного пункту Шевченко. Він розташований за 5 км на південь від Покровська.