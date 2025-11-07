ua en ru
РФ хочет как можно скорее захватить Покровск: Зеленский объяснил цель врага

Пятница 07 ноября 2025 17:02
UA EN RU
РФ хочет как можно скорее захватить Покровск: Зеленский объяснил цель врага Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия хочет как можно скорее оккупировать Покровск, чтобы продвигать нарратив о том, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

"Цель номер один для россиян - оккупировать Покровск как можно скорее", - сказал Зеленский

Президент сообщил, что за трое суток зафиксировано 220 штурмов города. 5 ноября оккупанты пытались штурмовать город с помощью техники, но они ее потеряли.

В самом Покровске, по данным украинских военных, находится около 314 российских оккупантов, а группировка на окраинах города, которая оказывает давление в этом направлении, является значительной.

Зеленский отметил, что России очень важно захватить Покровск, чтобы показать успехи на поле боя и продвигать нарратив о том, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.

По его словам, этот фактор может влиять и на продвижение санкций против России, так же как и на их отсрочку.

"В Купянске есть продвижение ВСУ, в Волчанске ситуация может осложниться, поскольку на этом направлении враг накапливает силы. На Северском направлении оккупанты пытались штурмовать, но безуспешно. На Доброполье продолжается операция, там положительно действуют наши Вооруженные силы", - добавил президент.

Бои за Покровск

Напомним, уже долгое время Покровское направление является самым горячим участком фронта. Сейчас в Донецкой области продолжаются тяжелые бои за сам город Покровск.

На днях Генеральный штаб ВСУ опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты.

Отмечается, что украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.

Впрочем, ситуация остается сложной: россияне уже находятся в городе, хотя их оттуда активно выбивают. Задействовано много различных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.

Сегодня 7 корпус быстрого реагирования ДШВ сообщил, что россияне уменьшили активность в Покровске и готовят новый удар на Мирноград.

