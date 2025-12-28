Трамп анонсировал звонок Путину после встречи с Зеленским и высказался о мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить российскому диктатору Владимиру Путину после того, как проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я также наберу Путина после этой встречи, мы продолжим переговоры", - заявил он во время совместного заявления с Зеленским для прессы непосредственно перед встречей.

Также Трамп заявил, что считает, что "оба президента" (он называет "президентом" российского диктатора Путина, - ред.) якобы "хотят заключить сделку". Также он заверил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины "будет сильным".

"Никто даже не знает, что будет прописано в соглашении о безопасности. Но соглашение будет - и оно будет сильным... это будет сильное соглашение, и европейские страны будут вовлечены", - заявил он.